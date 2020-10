Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei scrisori deschise a FIHR adresata premierului Ludovic Orban, industria HoReCa a ajuns la capatul puterilor, operatorii nu vad posibilitati de iesire din acest cosmar, iar angajatii sunt macinati de temeri, nelinisti privind locul lor de munca. „Industria ospitalitatii a iesit…

- Sprijinul oferit de statul roman special pentru sectorul turism nu ajuta la salvarea locurilor de munca și ale afacerilor din turism pentru ca, de fapt, el nu exista, arata Federația Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), relateaza Mediafax.Potrivit unei scrisori deschise a FIHR adresata…

- Peste 100.000 de angajati din sectorul Hoteluri, Restaurante si Cafenele (HoReCa) vor renunta la locurile de munca din acest domeniu, daca Guvernul mentine interdictia deschiderii restaurantelor la interior, a declarat, miercuri, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- ”Decizia ca terasele sa fie inchise la ora 23:00 a dus la o diminuare brusca a numarului rezervarilor facute de tineri pentru statiunile de la mare, in timp ce in cazul familiilor cu copii, care se simt mai in siguranta prin prisma noilor masuri, numarul rezervarilor a crescut in ultima saptamana”,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, admite ca ar putea fi reintroduse anumite restrictii pentru functionarea teraselor, in functie de evolutia numarului de cazuri de COVID-19.El a declarat, la Iasi, ca masurile de relaxare introduse dupa starea de urgenta au fost agreate si de patronatele din…

- Epidemia de COVID-19 a inchis temporar o fabrica de confectii din Braila cu aproape 500 de angajati. Autoritatile locale anunta ca proprietarii fabricii de confectii au decis sa suspende activitatea unitatii dupa ce 42 de persoane au fost testate pozitiv.

- Un numar de 13 noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in judetul Olt, persoanele testate pozitiv in perioada mentionata fiind patru politisti, sase cadre medicale (asistenti si brancardieri) si trei angajati de la o unitate bancara, potrivit directorului cancelariei prefectului,…

- Doi angajati ai Directiei de Cadastru din Primaria Drobeta Turnu Severin au fost diagnosticati cu COVID-19, astfel ca instituția va fi inchisa, timp de 15 zile. Șeful Direcției a fost ridicat, saptamana trecuta, acuzat ca a luat mita, și va fi testat atat el, cat și anchetatorii și cei din Arest,…