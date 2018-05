Ministrul Sanatatii da vina pe pacienti pentru spagile din spitale

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia, ieri, ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment “intrat in sange”. Cu alte cuvinte, tot bolnavul… [citeste mai departe]