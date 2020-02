Obiceiuri și tradiții de Dragobete. Superstitiile spun ca cei care nu sarbatoreau aceasta zi erau pedepsiti sa nu poata iubi in acel an.

Batranii credeau ca in aceasta zi pasarile isi aleg perechea pe viata. In anumite zone ale tarii, in aceasta zi, tinerii se logodesc si isi promit credinta si iubire.

Se mai spune ca de Dragobete barbatii nu au voie sa supere femeile, astfel ii astepta o primavara cu ghinion. Iar fetele trebuie sa iasa la intalniri cu baieti, altfel nu vor avea deloc parte de iubire de-a lungul intregului an.

Obiceiuri de Dragobete. Culesul primelor…