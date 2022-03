Dragnea vrea și el ce are Ghiță! ”Dragnea, dator 300.000 de euro la avocați” titram ”lovitura” din 20 februarie. Și ”Șef de serviciu secret, plecat dupa Ghița la Belgrad” pe cea din 2 martie. Aparent fara nicio legatura intre ele… Dar uite ca, totuși, exista o explicație pentru intersectarea ”monitorizarilor” mai mult sau mai puțin discrete de care inca beneficiaza cei doi […] The post Dragnea vrea și el ce are Ghița! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

