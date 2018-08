Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani de la intervenția brutala a Jandarmeriei in timpul protestului din 10 august, in prima ieșire publica, Liviu Dragnea a susținut ca a vazut, la televizor, tot ce s-a intamplat in Piața Victoriei și a comentat ca a fost o „lovitura de stat eșuata”, iar intervenția Jandarmeriei…

- "Ce am vazut? Eu am vazut o tentativa de lovitura de stat esuata. Asta am vazut. Asta se dorea. Asta se vorbea. Si s-a vazut. Adica ceea ce a facut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabila din partea unui sef de stat, sa inciti in continuare la violente exact in minutele in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a catalogat evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei, ca fiind o tentativa de lovitura de stat esuata, catalogand drept iresponsabila atitudinea presedintelui Iohannis legat de acele evenimente.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca in aprilie 2017 a fost o tentiva de ucidere a sa, spunand ca au fost patru straini care au stat trei saptamani aici, platiti de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat ca stie ca a fost si o ancheta. Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca la discutia dintre presedintele Klaus Iohannis si liberali, seful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide si precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal. Liderul social-democrat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ironizat luni revenirea pe scena politica a lui Gabriel Oprea si a UNPR, aratand ca, daca in acest fel ii raspunde lui "statul paralel" la avertismentele adresate in ultima perioada, inseamna "ca sunt in continuare slabi"."'Mare' surpriza! Daca cu asta raspunde…

- Liviu Dragnea a anuntat ca nu-si va da demisia din nicio functie. Mai mult, acesta a garantat ca va „zdrobi statul paralel“ si ca nu ii este frica nici de Klaus Iohannis, nici de seful SRI Eduard Hellvig. Pe de alta parte, Comitetul Executiv al PSD a dat publicitatii o declaratie in care isi afirma…