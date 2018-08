Dragnea, victima perpetua Vreau sa va imaginati urmatorul scenariu: sunteti in direct la o televiziune si, in fata camerelor, spuneti ca patru (nu unul, doi sau trei, ci PATRU) persoane straine s-au cazat la acelasi hotel cu tine si ai fost tinta unei tentative de asasinat. Cei... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani, din Prahova, a fost arestat preventiv și este cercetat pentru crima. Tanarul este acuzat ca și-a injunghiat prietenul care avea dublul varstei sale și cu care obișnuia sa mearga la furat, cei doi fiind cercetați in mai multe dosare. Recent, baiatul fusese condamnat la pedeapsa…

- Autor: Octavian ANDRONIC Cinci ani o luna și 24 de zile a durat mandatul Codruței Kovesi in fruntea parchetului Anticorupție. Mult mai puțin i-a trebuit președintelui ca sa ii puna capat: doar 33 de zile, in care a citit și a rascitit motivarea Curții Constituționale pana cand a ințeles ca n-are incotro…

- Panica la manastirea din Rohia. Un barbat din localitate aflat in timpul serviciului a murit electrocutat pe un stalp de electricitate, la o interventie la intrarea in manastirea Rohia conform ISU Maramures. Din informatiile noastre victima este un barbat de 41 de ani din localitate, tata a doi copii.…

- Corpul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr o masina care a luat foc, duminica seara, in localitatea Archid, Salaj, scrie Agerpres.In momentul sesizarii, incendiul se manifesta in partea din fata a masinii. La fata locului s a deplasat si SMURD Sarmasag. In masina a fost gasit decedat un barbat…

- Un eveniment rutier a avut loc ieri, in jurul pranzului, pe șoseaua de centura a Focșaniului. Un Renault Symbol s-a rasturnat in șanț, in zona Metale Internațional, in urma impactului cu un tir. Unul dintre cei doi conducatori auto nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers. La…

- Accidentul de pe DN1 a fost anuntat la numarul de urgenta 112 in jurul orei 13. La locul accidentului a intervenit un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța Aleșd, aflat in alta misiune, care s-a oprit și a acordat primul ajutor șoferului autoturismului, potrivit bihon.ro. Victima a fost ulterior…