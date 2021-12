Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a declarat duminica seara, la Realitatea Plus , ca ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a intrat intr-o capcana acceptand funcția propusa in Guvernul Ciuca, „crezand ca de aici iși va face o rampa de imagine” pentru alte funcții. „Nu am de ce sa-i iau apararea Gabrielei…

- Liviu Dragnea a fost invitatul Ancai Alexandrescu la Culisele Statului Paralel. Fostul președinte PSD a facut dezvaluiri importante in direct la Realitatea PLUS. Principalele declarații din emisiune le puteți vedea mai jos, in cadrul articolului. Puteți vedea emisiunea integrala ACCESAND URMATORUL LINK.…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, marți, ca Romania trebuie sa inceapa sa se pregateasca pentru urmatorul val al pandemiei de coronavirus. „De azi chiar trebuie sa incepem sa ne pregatim pentru urmatorul val. Cel mai important lucru este acela de a ne vaccina. Toate celelalte…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații și actual consilier al premierului pe probleme de sanatate, spune ca pandemia de coronavirus ar putea avea și un val cinci in Romania daca rata de vaccinare continua sa ramana scazuta. Tataru afirma ca pandemia nu s-a incheiat si, daca nu invatam din fiecare val,…

- Nelu Tataru, fost ministru al sanatații și consilier al premierului pe probleme de sanatate, spune ca pandemia de coronavirus ar putea avea și un val cinci in Romania daca rata de vaccinare continua sa ramana scazuta, transmite Digi24 . „O pandemie are un an jumatate-doi și ține 3-4 valuri. S-ar parea…

- ”Cred ca ar trebui sa ințelegem ca este un moment in care luam o decizie: daca aceasta pandemie se termina sau vom trece un val patru cu foarte multe victime și vom aștepta un val cinci.Societatea romaneasca nu este o locomotiva electrica, la nivel de percepție inca suntem o locomotiva cu aburi, trebuie…

- Nici sambata nu exista paturi libere la ATI in spitalele din țara, au anunțat reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica. Situația a fost similara și zilele trecute, cu excepția zilei de vineri, cand era disponibil un pat in județul Timiș. Potrivit GCS, sambata, conform datelor existente…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a afirmat ca valul patru este unul cu o tendinta mai brutala decat celelalte valuri ale pandemiei si atunci s-ar putea ca numarul maxim de paturi ATI atins intr-un val anterior, de 1.612, sa nu fie indeajuns. El a precizat ca trebuie gasite solutii…