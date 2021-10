Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a susținut, vineri, înaintea ședinței conducerii partidului, ca, personal, crede ca Florin Cîtu ar trebui sa ramâna premierul partidului si a acuzat încercari ale USR de a destabiliza partidul, prin informatiile aparute potrivit…

- Dacian Cioloș, președintele USR, nu se teme ca a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru doar pe post de „premier de sacrificiu”. Cioloș nu comenteaza zvonurile ca abia dupa caderea propunerii sale de guvern in parlament va fi facuta adevarata propunere de premier. „Cine iși…

- In noiembrie 2015, dupa demisia primului ministru Victor Ponta, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat atunci pe Dacian Ciolos sa formeze Guvernul. Dacian Ciolos a negociat atunci cu Liviu Dragnea, liderul PSD si a reusit sa-i convinga pe socialisti sa-

- Congresul USR PLUS, ultimul pas din procesul de fuziune, are loc sambata si duminica. Participantii la lucrarile congresului, care se vor desfasura cu prezenta fizica, dar si online, vor valida alegerea lui Dacian Ciolos in functia de presedinte al partidului si vor alege forurile de conducere ale…

- Dacian Cioloș este noul președinte ales al USR-PLUS. Asta nu ii garanteaza insa controlul asupra partidului. Deciziile nu ii vor aparține lui, ci liderilor din Biroul Național. Aceștia vor fi aleși azi, la Congresul partidului.

- Dacian Ciolos a precizat ca in cazul in care va castiga presedintia USR PLUS, atunci isi va depune mandatul in 2023, chiar inainte de alegerile din 2024, deoarece este important sa fie facuta o evaluare a activitatii partidului de pana atunci, iar conducerea formatiunii sa fie validata din nou prin…

- Cioloș a explicat ca s-a dovedit, in cele 8-9 luni de la formarea Coaliției, ca USR-PLUS nu poate lucra cu Florin Cițu, acuzandu-l pre premier ca este imprevizibil. ”Nu, nu exista nicio sansa sa continuam guvernarea cu Florin Citu premier si nu pentru nu pentru ca suntem razgaiati, ci pentru ca vrem…

- USR PLUS nu sta bine in perceptia publica in momentul de fata, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, copresedintele Dacian Ciolos, care a adaugat ca nu crede ca formatiunea sta mai prost in sondaje decat AUR, asa cum indica recent un sondaj al publicatiei Politico. "Una e sa cresti sau sa scazi…