Dragnea: Trebuie să vedem care sunt cauzele scăderii salariilor din sănătate Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat joi ca trebuie identificate cauzele care au dus la scaderea unor salarii din sanatate, ceea ce, potrivit lui, nu s-a intamplat in toate spitalele si daca exista aceste cauze, trebuie luate masurile care se impun. El a adaugat ca aceste lucruri se vor lamuri luni, cand prim-ministrul, ministrul Sanatatii, consilieri guvernamentali, ministrul Muncii se vor intalni cu managerii de spitale. "Pe noi ne intereseaza sa nu scada salariile de la o luna la alta si pentru ca nu in toate spitalele s-a intamplat asa. Or, daca nu in toate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

