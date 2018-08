Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Sibiu, ca tentativa de asasinat asupra lui Liviu Dragnea este ”o poveste de adormit copiii si, mai ales, un mare neadevar” si a afirmat ca nu mai trebuie prelungita dezbaterea despre aceasta ”nazdravanie”.

- Iohannis a vorbit, vineri, pentru prima oara, despre presupusa tentativa de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea. Președintele Romaniei a declarat, inainte de ședința informașa a PNL, de la Sibiu, ca nu a fost informat niciodata despre așa ceva și ca „omul are fricile, obsesiile și coșmarurile unui…

- "Va asiguram ca protectia si siguranta oaspetilor si a vizitatorilor nostri sunt de importanta vitala pentru noi si ca nu avem nicio evidenta despre sederea la care s-a facut referire recent in presa", au scris acestia pe pagina de Facebook a hotelului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine…

- SPP nu a fost sesizat despre posibila tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. Surse din randul Serviciului de Protecția și Paza (SPP) susțin ca instituția nu a fost sesizata despre posibila tentativa de asasinat despre care a facut referire președintele PSD, Liviu Dragnea. „SPP nu a fost sesizat…

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…

- Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 s-a incercat asasinarea sa. Liderul PSD nu a dorit sa ofere foarte multe informații, dar a precizat ca patru indivizi straini au ajuns in Romania și chiar au ajuns in preajma sa. „Am avut anul trecut o tentativa in aprilie. Nu vreau sa povestesc pentru…