Intrebat marți la Antena 3 daca se doreste sa fie omorat, daca este amenintat cu moartea si daca are informatii ca s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. (...) Au venit patru straini in Romania, au fost cazati la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, si au stat trei saptamani aici. Ma rog, am scapat, dar asta nu inseamna ca mi-am luat paza sau o sa-mi iau paza". Totodata, chestionat daca persoanele respective au ajuns in preajma sa, Dragnea a raspuns afirmativ.

Miercuri, a revenit cu noi precizari.

