Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marți seara, la Antena 3, ca a existat o tentativa de asasinat la adresa sa, patru cetațeni straini... The post Liviu Dragnea sustine ca a fost ținta unei tentative de asasinat. Ce spun Parchetul General, SPP si SRI appeared first on Renasterea banateana…

- Pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție nu exista și nu a existat vreun dosar referitor la o presupusa tentativa de asasinat asupra lui Liviu Dragnea, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții biroului de presa al ...

- Pe rolul Pachetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat si nu exista un dosar de urmarire penala in legatura cu o presupusa tentativa de asasinat la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanti ai Parchetului General. De asemenea, la Parchetul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a criticat, la Antena 3, pe actualii directori ai SRI si SIE, Eduard Hellvig si Gabriel Vlase, desi cu primul a fost coleg de guvernare USL, iar cu al doilea a fost coleg de partid pana luna trecuta. Cat despre George Maior si Florian Coldea, fostii capi ai SRI, Dragnea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sugereaza ca serviciile secrete romanesti sunt cele care l-au incitat pe Ludovic Orban sa depuna o plangere impotriva premierului Viorica Dancila. Presedintele PSD a mai anuntat ca trei cetateni israelini intentioneaza sa il dea in judecata pe Ludovic Orban pentru cele afirmate…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sugereaza ca serviciile secrete romanesti sunt cele care l-au incitat pe Ludovic Orban sa depuna o plangere impotriva premierului Viorica Dancila. Presedintele PSD a mai anuntat ca trei cetateni israelini intentioneaza sa il dea in judecata pe Ludovic Orban pentru cele afirmate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…