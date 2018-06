Dragnea: "Statul paralel va fi zdrobit"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca isi cere iertare ca "s-a lungit atat de mult elaborarea Codului penal", precizand ca maniera de pana in prezent, din Parlament, s-a dovedit a fi una gresita. "Le-am spus ca obiectivele mele raman aceleasi, si anume programul de guvernare sa fie pus…

- Realizatorul Tv Radu Tudor condamna declarațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, care a spus duminica la Antena 3 ca NATO și UE au finanțat statul paralel.„Lupta impotriva abuzurilor e justificata și necesara. Dar afirmația lui Dragnea despre UE și NATO duhneste de eurasianism si dughinism. #wearenato”,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa partenerilor strategici ai Romaniei - NATO si Uniunea Europeana, despre care spune ca „au incurajat si au finantat” asa-numitul „stat paralel”.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica searaca partenerii straini ai României ar trebui sa îsi asume, cu totii, ca "au încurajat si partial au finantat acest stat paralel si acest sistem odios"

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a fost ajutat de "statul paralel" pentru a castiga in instanta lupte pe care toti ceilalti le-au pierdut."Dupa Traian Basescu, acum presedintele Iohannis pastoreste acest sistem. Fara statul paralel, el n-ar fi castigat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, luni dimineata, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedinte al PSD, in biroul acestuia de la Parlament. Intalnirea, care a inceput in jurul orei 10,00, are loc inaintea reuniunii Comitetului Executiv National al PSD, pe a carei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Focsani, referindu-se la faptul ca pachetul de legi ale Justitiei a fost atacat pentru a doua oara la Curtea Constitutionala, ca o grupare de partide sustine, in continuare, "statul paralel", mentionand ca actele normative in cauza au fost adoptate…