Stiri pe aceeasi tema

- Florin Iordache a scos in 2017 sute de mii de oameni in strada. OUG 13 a creat o adevarata revolta populara in tara noastra. Lumea a iesit in strada, nemultumita de pragul de la abuzul in serviciu. Acum, PSD vrea schimbarea Codurilor Penale cu totul, anuntul venind chiar de la seful PSD, Liviu Dragnea."Lasati…

- Florin Iordache depune trei proiecte de modificare a Codurilor Penale, pentru punerea in acord cu Directiva Europeana privind prezumția de nevinovație. Cele trei propuneri legislative sunt asumate de PSD și ALDE și vor sta in dezbatere publica timp de doua saptamani, urmand ca apoi sa intre in comisia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti, ca in aceasta saptamana vor incepe dezbaterile pe Codul Penal si Codul de Procedura, dar si faptul ca PSD si ALDE urmaresc transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie.

- "In primul rand, avem obligatia de a modifica pe de o parte Codul penal, procedura penala, civil, orice lege din Romania pentru a le pune de acord cu deciziile de admitere sau interpretative ale CCR. Avem 2 decizii ale CCR cu privire la abuz, dar avem si o Directiva europeana. Proiectul de lege va transpune…

- Comitetul Executiv NaAional al PSD a discutat luni despre ajustAƒrile programului de guvernare. ComponenAa Guvernului DAƒncilAƒ va fi stabilitAƒ abia vineri, A®n condiAiile A®n care baronii PSD nu reuAYesc sAƒ-AYi A®mpartAƒ ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis cAƒ nu va dezincrimina abuzul…

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca social-democratii nu intentioneaza sa dezincrimineze abuzul in serviciu si ca nu este de acord cu declaratiile facute de deputatul PSD Catalin Radulescu in acest sens.

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…