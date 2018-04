Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea sugereaza ca nu vor exista remanieri in Guvern saptamana viitoare. Dragnea a spus ca nu exista posibilitatea remanierii unor miniștri la ședinta Comitetului Executiv Național al PSD de saptamana viitoare, așa cum s-a vehiculat, și a negat și ca ar avea o disputa cu ministrul…

- Revenit pe plaiurile mioritice, Rareș Bogdan a lansat o serie de știri bomba, care cu siguranța au tulburat apele prin PSD. Liviu Dragnea vrea sa-i remanieze din Guvern pe Mihai Fifor, ministrul Apararii, Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor și Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, informeaza…

- Mihai Fifor: in acest an va incepe achizitia bateriilor de coasta În acest an România va începe un nou program de înzestrare ce prevede achizitia unor baterii de artilerie de coasta, tehnica de lupta ce va fi produsa în tara noastra. Acest proiect…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru functia de prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. Aceasta este sefa organizatiei Partidului Social Democrat, la nivel national si activeaza ca europarlamentar. Viorica Dancila este din judetul lui Dragnea- Teleorman si a absolvit in 1998 Institutul…

- Klaus Iohannis a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și l-a numit pe ministrul Apararii pe Mihai Fifor. Președintele dorește consultari de urgența cu partidele politice, pentru a preveni efectele negative asupra economiei. Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat drept premier interimar pe ministrul…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…