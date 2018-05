Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca zvonurile privind intentia Executivului de a introduce ”cobntributivitate zero” la pilonul II de pensii reprezinta ”o prostie si o minciuna”, afirmand ca nu exista un proiect oficial care sa prevada reforma sistemului de pensii. …

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii. "Mai poate Romania evita o criza economica de proportii? Nu. Din punctul meu de vedere se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. Acesta este singurul rezultat al populismului…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, l-a contrazis vineri, intr-o conferinta de presa la Sibiu, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca inflatia din Romania de peste 4%, cea mai mare din Uniunea Europeana, a fost cauzata de masurile economice ale actualei guvernari, nu de catre companiile multinationale.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu sunt motive de panica pentru ca ar veni o criza in Romania, sustinand ca ideile cu pilonul II de pensii si cu lipsa unui miliard de lei la sistemul de pensii...

- Liviu Dragnea a spus ca este o minciuna afirmatia facuta de presedintele Klaus Iohannis, conform careia PSD a crescut salariile pana le-a scazut, precizand ca nu exista, in momentul de fata, venit mai mic ca in decembrie 2016. “Este o minciuna. Imi pare rau. Nici nu mai vreau sa folosesc…

- Grupul statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei se declara profund ingrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judecatorilor si al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar si ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii, adoptate recent de Parlamentul…

- „In iunie 2017 a fost adoptata de catre Parlament Legea Salarizarii Unitare – un instrument juridic care se dorea a ierarhiza veniturile in sectorul public, in funcție de importanța sociala a muncii prestate. Iși propunea sa nu creeze inechitați in cadru familiilor ocupaționale și sa amelioreze disparitați…

- Romania da prioritate unei controversate modificari a sistemului judiciar, chiar intr-un moment in care cresterea economiei incepe sa nu mai aiba cel mai rapid ritm din Uniunea Europeana. Propunerile afecteaza increderea oamenilor de afaceri si risca sa indeparteze si mai mult companiile, care deja…