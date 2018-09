Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a lasat niciodata mana jos in ce priveste o reconciliere cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. "N-am lasat-o niciodata jos (mana - n.r.). Nu numai pentru ea, pentru oricine. Peste destinul meu politic, peste cariera politica a unuia sau a altuia, sunt aceste obiective majore pentru societate. In afara de asta, este fundamental pentru noi, PSD are nevoie acum sa fie concentrat pe ceea ce urmeaza atat in Parlament, cat si in viata publica, atat in ceea ce priveste actiunile guvernamentale, cat si in ce priveste legile la care vom incepe sa…