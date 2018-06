Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, considera ca, in ceea ce priveste adoptarea Codurilor penale, este nevoie doar de accelerarea procedurilor in Parlament, pentru ca nu se poate face o sesiune...

- "Fiecare trebuie sa ne respectam competentele. De la Ministerul Justitiei a plecat proiect de lege pentru punerea de acord a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala cu deciziile CCR. Nimic mai mult, nimic mai putin. A plecat proiect de la noi de punere in acord a Codului Penal cu directiva…

- Coaliția ia in calcul din nou sa treaca prin ordonanța de urgența codurile penale. Anunțul a fost fost facut aseara de președintele PSD, Liviu Dragnea, iar președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a confirmat. Opoziția vorbește despre o noua ordonanța 13.

- Liviu Dragnea a declarat ca varianta de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile preconizate la codurile din justitie este una pertinenta, avand in vedere ca mai multe legi importante din programul de guvernare aprobate in Parlament au fost intarziate de partidele de opozitie si presedintele…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca varianta de a adopta prin ordonanta de urgenta modificarile preconizate la codurile din justitie este una pertinenta și de luat in seama.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea i-a anunțat pe deputați, marți, ca este posibila convocarea unei sesiuni extraordinare in cazul in care nu se finalizeaza dezbaterile la Codul de Procedura Penala, au declarat surse din interiorul PSD pentru Hotnews.ro. Dragnea le-ar fi spus parlamentarilor ca este prioritara…

- Modificarea codurilor penale, realizata pe ascuns de parlamentarii PSD-ALDE, ar putea sa-l ajute tocmai pe seful PSD, Liviu Dragnea. Acesta ar putea scapa de condamnarea penala definitiva din dosarul "Referendumul".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, luni, dupa sedinta CExN al partidului, posibilitatea ca Guvernul sa adopte o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale, sustinand ca aceasta va fi facuta in Parlament, ”intr-o dezbatere larga”, anunta Mediafax. ”Guvernul nu are in intentie sa…