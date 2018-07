Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, joi, pe Klaus Iohannis in privința politicii externe, afirmand ca șeful statului nu informeaza Guvernul și Parlamentul, despre deciziile luate in timpul deplasarilor externe și ca, in afara de comunicate și ”celebrele poze”, nu se știe nimic concret.”Președintele,…

- Gabriel Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru a ocupa functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE) si votat miercuri de Parlament, si-a inaintat joi demisia din Camera Deputatilor si inclusiv din functia de vicepresedinte al acestui for legislativ, potrivit deciziei Biroului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat din nou miercuri despre acuzatiile potrivit carora modificarile Codului penal au fost facute pentru el, afirmand ca s-a saturat de asemenea “petarde aruncate de uniii si de altii”. Liderul PSD afirma ca decizia ca el sa fie “anihilat” este luata deja…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, când va fi votata motiunea de cenzura a PNL împotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti în fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE. De asemenea, Ludovic Orban a transmis un mesaj simpatizantilor PNL sa iasa…

- Amenintarea presedintelui la adresa premierului este facuta intr-un stil mafiot, a sustinut luni liderul PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la declaratiile lui Klaus Iohannis de la Blaj, unde a afirmat, intrebat despre demisia Vioricai Dancila, ca aceasta “ar face bine sa faca ce i se spune”. Dragnea…

- Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti ce parere are despre convocarea ministrului de Externe la Cotroceni. Liderul PSD a dorit ca in primul rand sa faca unele precizari. ”A fost un comunicat si in legatura cu situatia din Iran, in legatura cu protocolul cu Iranul. Acel comunicat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi referindu-se la solicitarea de demisie adresata de presedintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dancia, ca nu vede niciun motiv serios pentru o astfel de cerere, apreciind ca faptul ca seful Executivului merge intr-o vizita externa este de bine, nu este de…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…