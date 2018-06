Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de pensie crește de la 1.000 lei la 1.100 lei, de la 1 iulie. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca pensia minima garantata va crește cu 23%, tot de la 1 iulie, respectiv de la 520 de lei la 640 de lei.

- Premierul Viorica Dancila a confiormat joi, inaintea sedintei de guvern, majorarile de pensii. "Incepand cu 1 iulie, pensiile romanilor se vor majora, este o responsabilitate dar și o datorie de onoare fața de cei peste 5 milioane de pensionari", a spus premierul, joi, la Guvern. Astfel, punctul…

- Deficitul la bugetul de pensii s-a redus prin transferul contributiilor cu 56,4%, de la 912 milioane de euro in primul trimestru al anului 2016, la 397,5 milioane de euro in prezent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV. „In primul trimestru al anului 2016…

- "Haideti sa asteptam motiunea si rezultatul", le-a spus presedintele jurnalistilor. Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca nu are "nicio emotie" in ceea ce priveste motiunea de cenzura anuntata de PNL, avand incredere in colegii sai parlamentari. De asemenea, intrebata despre parlamentarii…

- Viorica Dancila, Premierul Romaniei, a declarat ca ramane „batut in cuie” ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minima va creste de la 520 de lei la 740 de lei. Ea a sustinut ca vrea ca legea pensiilor sa aduca echilibru, […]

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Romania TV, ca ramane "batut in cuie" ca de la 1 iulie punctul de pensie va creste si ca legea pensiilor va aduce echilibru, la fel cum a adus si legea salarizarii.

- Astazi, de la ora 11:00, au loc alegerile pentru președintele FRF. Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Dragan sunt cei patru candidați. Gazeta Sporturilor are 4 reporteri la sediul FRF și te va ține la curent cu cele mai noi informații de la alegeri Ionuț Lupescu e convins ca va obține…

- Apele sunt iarași tulburi in Partidul Social Democrat. Ajunși la al III-lea premier in mai puțin de un an și jumatate de guvernare și cu un congres extraordinar care a maturat toți indezirabilii din organul suprem de conducere al partidului, social-democrații se confrunta din nou cu mari probleme.…