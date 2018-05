„In domeniul circulației pe drumurile publice, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza in mod expres doua modalitați distincte de constatare a incalcarii normelor la regimul circulației pe drumurile publice, respetiv in mod direct, prin propriile simțuri (ca regula) și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se despre aceasta in procesul-verbal de constatare a contravenței (ca excepție). Din motivele expuse,…