- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni seara ca va da curs invitatiei presedintelui Klaus Iohannis de a participa la manifestarile organizate la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei. Decizia vine in contextul in care șeful statului a cerut ieri, pentru a doua oara in mai puțin de o luna…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Constanta, ca a luat decizia de a nu participa la receptia de Ziua Europei de la Palatul Cotroceni, pentru ca presedintele Klaus Iohannis, prin declaratiile pe care le-a facut in ultima perioada, a „jignit-o grav” pe premierul Viorica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat joi ca nu vede niciun motiv serios pentru care seful statului Klaus Iohannis sa ceara demisia premierului Viorica Dancila si a confirmat ca va merge, alaturi de premier si de membrii Guvernului la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…