Jurnalistul a inceput sa iși schimbe opinia fața de liderul PSD și a scris mai multe editoriale nefavorabile la adresa acestuia, comparandu-l chiar cu Stalin. „In curind se implinesc doi ani de la alegerile din 2016. Majoritatea asta, zdrobitoare in Parlament si in administratia locala, n-a reusit nici macar sa inaugureze un metru de autostrada. Cum sa mai vorbim de transformarea tarii din temelii? Principala cauza a acestui dezastru o reprezinta – cum de atitea ori am scris si am zis – incredibila incapatinare a lui Liviu Dragnea de a fi el, din umbra si din lumina, Seful, Jupinul, Stapinul.…