Dragnea și Bădălău afaceri cu asfalt la Buzău EXCLUSIV Foști baroni ai Romaniei iși continua afacerile impreuna. Chiar daca baronul de Giurgiu și baronul de Teleorman au trecut prin arest și prin inchisoare pentru fapte de corupție, asta nu i-a impiedicat sa-și continue afacerile cu statul. Aproximativ 14 milioane de lei au fost alocate pentru asfaltarea a 12 km de drumuri noi in comuna buzoiana Poșta Calnau. Lucrarile vor dura 24 de luni și nu necesita exproprieri. Mai exact, realizarea lucrarilor prevazute in proiectul tehnic sunt lucrari de suprastructura și infrastructura drumuri, terasamente, lucrari de preluare a apelor pluviale, șanțuri și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum este cunoscut, in vederea solutionarii situatiei expertilor tehnici si a verificatorilor de proiecte, Ministerul Dezvoltarii a organizat, in decembrie 2021 si iulie 2022, alte doua sesiuni de atestare, in urma carora s-au atestat 144 de experti tehnici si 772 de verificatori de proiecte in…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) va organiza un nou examen de atestare profesionala a experților tehnici și a verificatorilor de proiecte pentru asigurarea unui numar cat mai mare de specialiști atestați – anunța ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care a adaugat…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, vineri, ca, in cursul anului 2022, numarul de infractiuni sesizate si de contraventii aplicate, precum si cantitatea de deseuri si de substante periculoase confiscate au inregistrat o crestere semnificativa fata de anii 2021 si 2020. ”In anul 2022, structurile MAI,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat sute de centre de ingrijire a persoanelor varstnice din toata tara, cu suma totala de peste 2,6 milioane de lei, fiind gasite mai multe nereguli, printre care alimente expirate, mizerie, spatii insalubre si nerenovate. ANPC a transmis,…

- Județul Hunedoara se afla in topul județelor unde populația are un nivel de educație ridicat. Recensamantul Populației a scos la iveala ca, in 16 județe, proporția celor cu un nivel de educație scazut, adica fara studii sau maximum cu gimnaziu, o depașește pe a celor cu nivel mediu – liceu/postliceala.…

- Romania se afla in acest momentul la coada clasamentului in Uniunea europeana cu salariu minim pe economie, astfel ca romanii sunt obligați sa se descurce cu salarii și la jumatate fața de alte state, dar cu aproximativ aceleași prețuri la raft. Veste buna venita de la Comisia de Prognoza in țara noastra…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Este semnalata ceata, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri…