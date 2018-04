Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi, aratand ca Romania nu ar fi existat fara sacrificiile celor care au crezut in ea. "Romania pe care o iubim si pe care ne-o dorim mai europeana, mai prospera, mai dezvoltata, nu ar fi existat fara sacrificiile celor care au crezut in ea. Poate nu am fi sarbatorit, anul acesta, Centenarul Marii Uniri, daca romanii curajosi, care au pus tara mai presus de viata, ar fi facut alta alegere. De aceea, de Ziua Veteranilor de Razboi, sa ii omagiem pe acesti eroi care au luptat pentru ca noi sa fim…