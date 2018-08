Stiri pe aceeasi tema

- "Este o ineptie care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca documentul pentru punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare este finalizat, dar ca inca PSD si ALDE nu au luat o decizie in aceasta...

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca unii dintre colegii sai din partid lucreaza la un document care vizeaza punerea sub acuzare de inalta tradare a presedintelui Klaus Iohannis, dar ca nu s-a luat inca o decizie in privinta acestuia. "Exista acel document, unii colegi…

- Liviu Dragnea a confirmat, duminica seara, existenta unui document prin care presedintele Klaus Iohannis poate fi acuzat de inalta tradare. La document au lucrat oameni din PSD, insa o decizie in legatura cu acesta nu a fost luata, a spus liderul PSD. Liderul PSD a declarat ca nu si-ar dori sa se ajunga…

- Liviu Dragnea recunoaște ca in PSD se lucreaza la un document prin care Klaus Iohannis poate fi acuzat de inalta tradare! Liderul PSD nu exclude ca documentul sa se transforme in plangere penala și sa ajunga la procurori.”Exista acel document. Unii colegi l-au lucrat. Nu e finalizat și nici…

- Secretarul general al PSD, MArian Neacsu, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, sussine ca in PSD nu de se discuta despre suspendarea presdintelui Klaus Iohannis pentru acuzatia de inalta tradare.

