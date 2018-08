Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis, luni, ca a primit si el scrisoarea lui Rudolph Giuliani pe tema protocoalelor secrete SRI – Parchet, in urma careia Occidentul va privi cu mai multa atentie la abuzurile ingrozitoare care s-au comis in tara noastra in numele luptei anti-coruptie.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea a reacționat dupa scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump. Dragnea susține ca a primit aceeași scrisoare din partea lui Giuliani. „Am primit din...

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistența din punct de vedere politic”, afirmand, ironic, ca șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucatarului președintelui SUA. El a apreciat…

- "Guvernul a utilizat procedura prevazuta prin lege prin care o treime din membrii CSAT pot convoca CSAT. Scrisoarea a ajuns la Cotroceni. CSAT s-a transformat intr-o supra-putere, supra-Guvern. Nu mai poate continua așa, trebuie schimbata legea. Președintele blocheaza o rectificare bugetara, e inadmisibil.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu crede ca va scapa de pedepse în urma modificarilor aduse Codului Penal și le-a cerut jurnaliștilor care l-au întrebat acest lucru sa &"depuna plângere la Parchet&",

- Fostul vicepremier si ministru de Interne Gabriel Oprea a declarat vineri pentru PressOne, dupa ce a fost acuzat ca a postat pe Facebook o fotografie trucata in care pare ca isi strange mana cu presedintele SUA, Barack Obama, ca fotografia a fost facuta in cadul unei vizite oficiale la Casa Alba,…