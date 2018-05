Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca nu exista niciun motiv ca Viorica Dancila sa demisioneze, așa cum a cerut președintele Klaus Iohannis.”Eu personal n-am vazut și nu vad niciun motiv serios pentru care doamna prim-ministru ar trebui sa demisioneze. Pe de o parte, nu exista niciun…

- La ora transmiterii acestei stiri, in Piata Victoriei sunt in jur de o suta de oameni care au vuvuzele, dar si steaguri tricolore. De asemenea, un grup de manifestanti a adus un baner cu mesajul "Ministerul Apararii Infractorilor", iar mai multi tineri au venit cu litere de mari dimensiuni, formand…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat vineri, in contextul cererii presedintelui de a-si prezenta demisia Viorica Dancila, ca aceasta a fost instalata la Guvern cu complicitatea dintre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea. „Viorica Dancila nu avea ce sa caute acolo, pe functia pe care o…

- Klaus Iohannis a facut valva și peste hotare dupa ce i-a cerut public demisia Vioricai Dancila. Jerusalem Post a anunțat pe site decizia președintelui in cazul premierului, la scurt timp dupa ce Viorica Dancila și Liviu Dragnea s-au intors din Israel, unde au discutat pe marginea mutarii Ambasadei…

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…

- Liviu Dragnea a comentat declaratia presedintelui despre “intelegeri secrete cu evrei” . Presedintele Camerei Deputatilor, care a revenit din vizita in Israel, a spus ca aceste afirmatii au “o anumita doza de antisemitism”. “As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului…

- Iohanis a revenit, joi, la finalul vizitei de la Bacau, asupra subiectului vizitei oficiale a premierului Dancila in Israel. ”Fiți asigurați ca o sa o intreb pe doamna Dancila cu ce ocazie a plecat in Israel, in vizita bilaterala, fara sa sufle o vorba, fara ca macar din politețe sa ma sune ”, a spus…

- In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi,…