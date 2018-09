Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca nu stie daca fotografia in care el apare alaturi de George Maior si care a fost prezentata de fostul premier Victor Ponta este reala sau nu, afirmand ca "securistii sunt in stare de orice". De asemenea, liderul PSD a spus ca…

- Liviu Dragnea a reacționat, luni seara, in emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa ce fostul premier Victor Ponta a publicat, pe pagina sa de Facebook și la postul B1 TV, doua fotografii in care președintele PSD apare alaturi de George Maior și Florian Coldea. Intr-una dintre cele doua poze…

- Victor Ponta a publicat, duminica seara, pe Facebook, o fotografie in care Liviu Dragnea și George Maior apar imbrațișați, iar in spatele lor, așezata pe o canapea, pare sa fie fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Fotografia a post publicata de Ponta in timp ce Liviu Dragnea era invitat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca ar fi foarte bine daca Guvernul ar incepe procedura de rechemare a ambsasadorului Romaniei in SUA, George Maior, insa arata ca Iohannis il va ține in brațe pe acesta.”Daca Guvernul va incepe procedura de rechemare a domnului Maior și eu sper sa inceapa…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, susține ca odata cu prezența lui George Maior in Romania au aparut tulburari in partid, acuzand ca fostul șef al SRI "face jocuri"."El (n.r George Maior) crede ca e si acum șeful SRI, Face jocuri, discutii, cu oamenii din PSD, din toate sferele. Asa mi a zis…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti seara ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a conceput si participa la un proiect politic cu partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. "Este (n.r. - George Maior) cel care a conceput si participa la un proiect politic acum. Proiectul politic…

- Liviu Dragnea comenteaza, intr-un interviu la Antena 3, zvonul ca generalul (r) SRI Florian Coldea ar fi consilierul sau."Ma enerveaza foarte tare (zvonul - n.r.). Eu cu omul asta nu am mai vorbit de un an si jumatate. Mi-a mai zis cineva ca am comunica prin Vasile Dancu. Nu am nevoie sa il…