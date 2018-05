Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a avut luni seara, la Antena 3, o reacție dupa criticile dure ale președintelui la adresa Guvernului. Mai exact, șeful PSD a prezentat propria varianta a creșterilor economice in timpul PSD, afirmand faptul ca „Iohannis a prezentat o lista de minciuni”.

