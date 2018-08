Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca este "inacceptabil" ca in fata cladirii Guvernului "grupuri organizate, sprijinite de Opozitie si de seful statului, sa atace ordinea constitutionala". "E inacceptabil ca in fata cladirii Guvernului, in inima Capitalei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a emis un comunicat de presa prin intermediul caruia iși exprima ingrijorarea fața de turnura luata de protestul de ieri."Evenimentele violente din Piața Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate in nicio forma de democrație. Diferențele…

- Amnistia sau gratierea nu au fost subiecte de discutie la intalnirea de luni in cadrul coalitiei cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, dar o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna sau nu, a...

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la decizia presedintelui Iohannis de a semna decretul de revocare a sefei DNA. Potrivit liderului PSD, decizia lui Iohannis nu anuleaza discutiile despre o eventuala suspendare din functie a acestuia. "Discuția despre suspendare nu era generata doar de aceasta…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la decizia presedintelui Iohannis de a semna decretul de revocare a sefei DNA. Potrivit liderului PSD, decizia lui Iohannis nu anuleaza discutiile despre o eventuala suspendare din functie a acestuia."Discuția despre suspendare nu era generata…

- A fost votata de doar 166 de parlamentari Pentru caderea guvernului Dancila au votat doar 166 de senatori si deputati din totalul de 465, prin urmare motiunea a fost respinsa iar guvernul ramane in functie. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au lipsit de la sedinta. In premiera, pentru jurnalisti…

- Fostul premier Victor Ponta are o prima reacție dupa mitingul PSD, care a avut loc sambata seara in Piața Victoriei. Ponta se intreaba retoric daca se merita a fi puse la bataie soarta și viitorul PSD, al Guvernului, al Parlamentului, dar și al Romaniei pentru Liviu Dragnea și Viorica Dancila.„2018…

- Gabriela Firea a reacționat joi dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o plangere penala pe numele premierului Ludovic Orban, dar și a liderului PSD, Liviu Dragnea, la Parchetul General. "Poate nu intamplator, astazi avem cu toții parte de o sincronizare și de o așa-zisa coincidența,…