- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, ironic, ca decizia decizia Comisiei Europene prin care fondurile europene ar putea fi conditionate de respectarea statului de drept este o problema mondiala de care “depinde incalzirea globala sau racirea globala”. Totusi, Dragnea a spus ca nu are nimic…

- Propunerea de buget pentru perioada 2021 2027, prezentata ieri de Comisia Europeana in Parlamentul European, conditioneaza finantarea europeana de respectarea statului de drept. "Respectarea statului de drept reprezinta o conditie prealabila esentiala pentru buna gestiune financiara si pentru eficacitatea…

- Comisia Europeana a propus miercuri, intr-o initiativa fara precedent, "restrangerea accesului la fondurile UE" pentru tarile membre care incalca statul de drept, conform proiectului de buget comunitar pentru perioada 2021-2027, relateaza AFP. "Propunem un nou mecanism care va permite…

- Senatul a respins proiectul de abrogare a pensiilor speciale. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propuneau restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Proiectul de lege merge la Camera deputaților,…

- Victor Ponta a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea era prezent des la intalnirile pe care fostul premier le avea cu seful SRI de la acel moment, George Maior, si cu alte persoane, mentionand ca Dragnea "era numit chelnerul statului de drept".

- Noul presedinte executiv al PSD, premierul Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca o sustine pe Rovana Plumb la sefia organizatiei de femei a partidului. ''Organizatia de femei este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania,…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…