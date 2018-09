Stiri pe aceeasi tema

- Depinde pe cine intrebi ca sa afli cata susținere are Liviu Dragnea - cam așa stau lucrurile in partid. Potrivit unor informații obținute de Digi24, in jur de 20 de filiale PSD, adica 20 de lideri din PSD, ar fi semnat aceasta scrisoare prin care cer convocarea mai devreme a Comitetului Executiv Național,…

- Dragnea spune ca nu o spioneaza pe Firea, pentru ca nu are cu ce: ”Astea sunt prostii!”, a spus liderul PSD, duminica, intr-o emisiune la Antena 3. ”Urmeaza o discuție serioasa in partid”, a anunțat președintele PSD, despre acuzațiile aduse de Primarul Capitalei. Liviu Dragnea a spus ca acuzațiile…

- Deputatul social-democrat Razvan Rotaru îl acuza și el pe Liviu Dragnea ca ar trebui sa se retraga. ”Nu am fost niciodata consultati. Nu am fost niciodata luati în seama. S-a trecut peste noi ca si parlamentari. Eu am mai tras un semnal de alarma…

- Partidul Social Democrat este condus "unic, dictatorial", iar cine indrazneste sa aiba anumite pareri este acuzat ca face parte din statul paralel, ca este An Centenar sau ca nu doreste ordonanta pe amnistie si gratiere, a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul general al Capitalei,…

- Retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD este benefica pentru partid, susține Primarul capitalei, Gabriela Firea. Edilul susține ca șeful PSD obișnuiește sa ia deciziile fara sa mai consulte aproape pe nimeni din partid, preferand sa se sfatuiasca cu cateva persoane apropiate din afara. „Domnul…

- „In momentul in care simti ca pierzi din unii care te-au votat si care te simpatizeaza si ce se intampla nu este totusi chiar atat de roz cum se prezinta, cred ca trebuie sa ai o atitudine”, a afirmat Firea. Intrebata de ce nu a cerut in CExN retragerea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al…

- Gabriela Firea a declarat sambata, la finalul CEx, intrebata daca ar fi mai bine pentru PSD daca s-ar schimba conducerea, ca „simte ca le-a transmis colegilor sai ca partidul a pierdut simpatizanti si ca trebuie facut ceva”, dar ca asta trebuie mentionat si de colegii sai mai vechi in PSD. „In momentul…

- La ora transmiterii acestei știri a inceput intalnirea ”de taina” din biroul de la Camera Deputaților, al lui Liviu Dragnea. Aceasta intalnire se petrece inaintea Comitetului Executiv, unde va fi decisa soarta lui Liviu Dragnea.In biroul lui Liviu Dragnea au intrat premierul Viorica Dancila,…