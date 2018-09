Dragnea pune toate tunurile pe Înalta Curte In 20 iulie a intrat in vigoare noua forma a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, aceasta fiind una din cele trei legi ale justitiei pentru modificarile carora actuala majoritate parlamentara si-a atras numeroase critici in ultimul an. Una din modificarile la legea cu pricina se refera la situatia completelor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, mai precis la componenta lor. Noua forma a legii prevede ca presedinele si vicepresedintele ICCJ, ca si seful sectiei penale nu mai pot figura in completele respective ca membri de drept, ci doar in urma tragerii la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

