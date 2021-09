Dragnea: PSD - predat total la Iohannis; e partidul cel mai infiltrat Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea sustine ca acest partid este, la momentul actual, "predat total la Iohannis", iar baza formatiunii - "rupta aproape total" de conducere. "PSD e predat total la Iohannis de catre actuala conducere. PSD e complice, prin actiunile conducerii, la jaful national care se intampla in Romania de aproape doi ani de zile. PSD e complice, prin modul de actiune al conducerii, la tot acest dezastru economic si la viata din ce in ce mai rea pe care o au romanii. PSD e complice la faptul ca resursele noastre sunt din ce in ce mai mult drenate in afara", a declarat Dragnea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

