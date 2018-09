Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea veste prezent, in aceasta seara, la Antena 3. Este primul interviu pe care il acorda Dragnea de la izbucnirea scandalului cu Gabriela Firea. Ramai pe adevarul.ro pentru a urmari livetext cele mai importante declaratii.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara la Antena 3 ca institutiile statului n-au gresti cu nimic cand au intervenit in forta in Piata Victoriei in 10 august, avand suficiente elemente „ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat”. Dragnea a mai spus ca este convins ca saptamana…

- Acuze grave la adresa ministrului Apararii. „Ministrul Mihai Fifor incearca in mod josnic sa deturneze sensul protestelor anti-PSD. Dupa ce in 10 august sute de oameni au fost batuti, este randul propagandei PSD sa agreseze romanii”, sunt de parere mai marii PNL Arad. Sergiu Bilcea,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a atras atenția, la Realitatea TV, ca daca susținatorii Puterii merg lânga cei protestatarii anti-PSD în ziua votului pe moțiunea de cenzura este posibil &"sa iasa rau&", afirmând

- UPDATE Numarul protestatarilor a ajuns la aproximativ 3.000, iar aceștia au pornit în marș spre Manaștur. --------------------------------------------------------------------------------------------Protestele împotriva Guvernului…

- Protestele împotriva Guvernului continua la Cluj, iar pentru a doua zi la rând oamenii au ieșit în strada.Peste 1.000 de clujeni s-au strâns în centrul orașului, în jurul orei 19.20.Oamenii sunt nemulțumiți de actuala guvernare și scandeaza…