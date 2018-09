Dragnea, primele declarații dupa audieri "Am fost citat ca martor in legatura cu tentiva de lovitura de stat. Am fost intrebat daca am elemente in sprijinul afirmatiilor si le-am prezentat procurorului. Nu am depus niciun document. Eu nu am primit informari nici de la SRI, nici de la Ministerul de Interne, nici de la nimeni. Am incheiat, asta nu e conferinta de presa. I-am spus si domnului procuror ca Jaddarmeria a actionat legal si conform regulamnetelor lor, in conditiile in care acolo au fost violenete destul de mari. Cei care au organizat aceste violente sunt vinovati (...) " Știre in curs de actualizare.... Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

