- Liviu Dragnea a declarat vineri ca plangerea pentru inalta tradare depusa de Ludovic Orban imporiva sa și a premierului Dancila este ”o acuzație dementa, nu o acuzație grava”, adaugand ca este convins ca plangerea a fost conceputa la Cotroceni.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat, vineri, o serie de atacuri la adresa președintelui Klaus Ioahnnis. Președintele Camerei Deputaților a vorbit despre modul in care plangerea penala impotriva premierului Viorica Dancila, depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, face parte dintr-un plan al șefului statului…

- Atac extrem de dur lansat de seful PSD Liviu Dragnea la adresa presedintelui Klaus Iohannis. astazi, in cadrul unor declaratii facute la Parlamentul Romaniei.Dragnea sustine ca plangerea depusa de liberalul Ludovic Orba pe numele premierului Dancila pentru inalta tradare a fost scrisa chiar…

- Suspendarea premierului este ''obiectivul final'' al presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Viorica Dancila ''n-a acceptat sa devina sluga credincioasa a acestuia'', a afirmat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a spus ca "PSD nu va sta cu mainile in san" si a sustinut…

- Liderii PSD au dorit sa dea un semnal de forța in fața președintelui Klaus Iohannis și au mers in corpore la Cotroceni. In frunte cu Liviu Dragnea și Viorica Dancila, toți liderii PSD s-au deplasat catre Cotroceni, acolo unde predintele gazduiește o recepție cu ocazia Zilei Europei.Citește…

- Conflictul de politica externa dintre Cotroceni și Guvern pe tema ambasadei Romaniei in Israel iși are originea intr-o discuție privata de 10-12 minute intre Liviu Dragnea, Viorica Dancila și Klaus Iohannis.

- Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a merge, pe 9 mai, la ceremonia de celebrare a Zilei Europei, presedintele Camerei Deputatilor precizand ca si premierul Viorica Dancila va merge la Cotroceni.

- Președintele a cerut demisia șefului Guvernului, Viorica Dancila, informeaza mesageruldesibiu.ro. Klaus Iohannis astepta explicatii privind vizita lui Dancila si a președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Tel Aviv. În aceasta dimineata, premierul l-a anuntat la telefon ca nu va merge…