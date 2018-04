Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, raspunde agresiv la declarațiile lui Klaus Iohannis care a declarat, joi, ca Viorica Dancila și Liviu Dragnea s-au dus in Israel de dragul imaginii PSD.

- Eugen Tomac, deputat PMP, spune ca nu il compatimește pe Klaus Iohannis pentru situația in care a fost pus de Viorica Dancila și Liviu Dragnea, dupa vizita lor in Israel. Conform lui Tomac, Iohannis ar fi trebuit sa se gandeasca ”de zece ori atunci cand a semnat decretul de numire a unei nulitați…

- "Nu stiu pe ce se bazeaza aceste critici, in afirmatia mea nu am folosit notiuni peiorative, dar daca cineva s-a simtit ofensat, imi cer scuze fata de acestia, iar declaratia nu a fost o declaratie, ci o intrebare retorica si cat am spus, atat am vrut sa spun (...) In niciun caz intrebarea nu a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bacau, ca vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este plina de ciudatenii, fara mandat si il ingrijoreaza secretomania cu care a fost organizata. ”Cine stie ce intelegeri secrete face domnul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca nu a fost informat sau consultat cu privire la intentia Guvernului Romaniei de lansare a procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Reactia vine dupa ce Liviu Dragnea a facut anuntul, scrie Mediafax. ”Presedintele…

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Teodor Melescanu, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila a aprobat propunerea de ambasador al Romaniei in Israel, dar nu poate face public numele acestuia, deoarece asteapta decizia presedintelui Klaus Iohannis. El a mai spus ca evaluarea secretarilor de stat…

