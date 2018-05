Dragnea pozitioneaza Romania pe axa Tel Aviv – Washington

Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca luni SUA isi va muta ambasada la Ierusalim, dupa ca in urma cu doar cateva zile s-a retras din acordul de neproliferare a armelor nucleare cu Iranul, risca sa dea nastere la violente in regiunea deja marcata de conflinte. Mai exact, dupa ani in care Washingtonul a lasat sa se inteleaga…

- "O eventuala decizie de relocare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o tema de politica externa deosebit de sensibila si complexa, cu implicatii politice si de securitate ample pe plan extern. Pentru ca o astfel de decizie depinde de statutul Ierusalimului, care este doar…

- Dragnea si Irina, vodevil subtire, cu un corb batran si o turturica. Romania e inepuizabila cand vine vorba despre comedii antologice. Saptamana trecuta am avut minunatul cuplet cu fugari. DNA sughita/ dupa Elena si Ghita/ Bica gagica/se arde-n Costa Rica/ Monica uratica/ vrea sa prinda gagica/ si sa…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avertizat ca "intunericul ne va cuprinde" pe masura ce Iranul isi extinde sfera de influenta in Orientul Mijlociu, scrie The Guardian. "Sursa raului este aceasta tiranie de la Teheran. Mesajul meu pentru voi este urmatorul: trebuie sa oprim Iranul, vom…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Ambasada Statelor Unite in Israel va fi oficial transferata din Tel Aviv in Ierusalim in 14 mai, moment care va coincide cu cea de-a 70-a aniversare a statului evreu, o ”provocare”, au calificat palestinienii. ”Asteptam cu nerabdare luna mai”, a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane,…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…