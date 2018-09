Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca nu stie daca fotografia in care el apare alaturi de George Maior si care a fost prezentata de fostul premier Victor Ponta este reala sau nu, afirmand ca "securistii sunt in stare de orice". De asemenea, liderul PSD a spus ca…

- Liviu Dragnea a reacționat, luni seara, in emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa ce fostul premier Victor Ponta a publicat, pe pagina sa de Facebook și la postul B1 TV, doua fotografii in care președintele PSD apare alaturi de George Maior și Florian Coldea. Intr-una dintre cele doua poze…

- Victor Ponta a venit luni seara in studioul B1TV noi imagini care arata relația extrem de apropriata dintre Liviu Dragnea și cei pe care ii numește acum drept dușmanii sai din "statul paralel": fosta conducere a SRI formata din George Maior și Florian Coldea, cat și fostul procuror șef al DNA, Laura…

- Victor Ponta a prezentat, luni, doua poze, in care Liviu Dragnea apare intr-un sediu al SRI alaturi de George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi, cu ocazii diferite. Ponta a anunțat o avalanșa de fotografii in zilele in care urmeaza. El a precizat ca poze de la celebra taiere de porc din…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca va prezenta, intr-o emisiune televizata, fotografia in original cu Liviu Dragnea, George Maior si Laura Codruta Kovesi. Ponta spune despre Dragnea ca e „un om de o fatarnicie si perversitate fara precedent“, pe care il acuza ca „a distrus si a furat tara“.

- Fostul premier Victor Ponta a publicat duminica seara pe contul sau de Facebook o fotografie in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, apare alaturi de fostul director al Serviciului Roman de Informatii (SRI), George Maior, iar in planul al doilea poate fi vazuta fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi,…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marti, la iesirea de la audieri din Comisia de Control SRI, ca protocoalele au fost necesare, iar legat de acuzatiile privind ofiteri acoperiti si abuzuri in justitie sa mai fie audiate si alte persoane, precum Liviu Dragnea sau Victor Ponta.…

- Generalul SRI Dumitru Dumbrava – care a facut mai multe declaratii controversate privind justitia si colaborarea sistemului judiciar cu SRI – a fost trecut in rezerva incepand cu data de 1 septembrie, printr-un decret semnat marti de presedintele Klaus Iohannis, transmite News.ro . Conform Administratiei…