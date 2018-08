Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. "Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. Nu cred ca a existat vreodata undeva in lume sau cineva a creat un sistem economic care sa poata sa duca la o minim dublare a pensiilor. Deci, in 2021, teoretic, punctul de pensie ar fi ajuns la 1.875 de lei. L-am impartit la 25 de ani, care inseamna media…