Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a prezentat luni, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National al PSD (CExN), o informare despre repartizarea locurilor la universitati, sustinand ca pentru prima data aceasta repartizare a fost facuta fundamentat, pe baza unor criterii serioase, a anuntat…

- Conducerea PSD s-a reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) PSD, aceasta fiind prima intalnire dupa Congresul extraordinar din luna martie. Inainte de sedinta, premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din Parlament. In sedinta CExN ar urma sa fie…

- Premierul Viorica Dancila are o intrevedere cu presedintele Liviu Dragnea, inainte de CEx, printre subiecte discutate fiind si posibilitatea organizarii, in luna mai, a unui miting de sustinere a Guvernului si a programului de guvernare.Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, ca presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. „Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca are incredere in ministrii Cabinetului Dancila, spunand ca Valentin Popa, ministrul Educatiei, a terminat studiile Facultatii de Electronica, o scoala ce ajuta modul de gandire si organizare.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, au schimbat replici dure in sedinta Comitetului Executiv al PSD de vineri, pe tema viitorului ministru al Educatiei. Stefanescu a considerat ca portofoliul ar trebui sa-i revina Ecaterinei Andronescu, in timp ce Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a exprimat speranta ca Valentin Popa, ministru propus al Educatiei, va fi un exemplu bun prin ceea ce va realiza atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice. "Eu sper sa fie un exemplu bun prin ceea ce va face ca ministru al Educatiei daca maine…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa ”pricopseasca” Romania ”cu un analfabet la Educatie”, cerandu-i sa-l retraga pe Valentin Popa de pe lista cu ministri propusi, dar sa nu il inlocuiasca pe acesta cu ”groparul Educatiei, Cati Andronescu”.