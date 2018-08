Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis si sustinatorii sai ar fi in stare sa dea jos Guvernul Dancila pentru a nu intra in vigoare Legea pensiilor recent pusa in dezbatere publica.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a țipat la Viorica Dancila in cadrul unei convorbiri telefonice. "Iohannis a fost informat de niste securisti din Guvern sau nu stiu de cine ca doamna prim-ministru...

- Liviu Dragnea nu a exclus, duminica, la "Sinteza zilei" posibilitatea de a fi candidatul PSD la președinție in 2019 și a afirmat ca din aceasta cauza președintele Klaus Iohannis "a dat ordin pe unitate" sa-l di...

- Aflat in spatele gratiilor, fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu publica periodic analize pe teme de actualitate, fie pe blog, fie pe pagina sa de Facebook. In privinta razboiului dintre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea, fostul patron al Realitatea TV este de parere ca ambii vor iesi rapid din scena: Iohannis…

- In cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania, Wess Mitchell a fost in prima faza la Palatul Victoria, iar apoi la Cotroceni. Intrevederea cu presedintele a inceput in jurul orei 10.30, cand Klaus Iohannis l-a primit la Cotroceni pe inaltul oficial american. Anterior, Mitchell discutase cu vicepremierul…

- In luna februarie, Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi, ignorand solicitarea lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. Daca va repeta gestul, risca suspendarea. O spune PSD prin vocea senatorului Șerban Nicolae. Doar ca amenințarile social democraților sunt speculate de gruparea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a acuzat vineri, intr-un contraatac dur la Klaus Iohannis, ca plangerea penala pe care a depus-o Ludovic Orb a fost redactata la Cotroceni. The post Dragnea: Plangerea penala, redactata la Cotroceni appeared first on Renasterea banateana .

- Seful social-democratilor a facut o serie de declaratii dure la adresa liderului de la Cotroceni. Chiar si asa, Liviu Dragnea sustine ca nu isi doreste sa se ajunga la suspendarea lui Klaus Iohannis din fotoliul prezidential. “Eu n-am vazut niciodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm, a…