Dragnea: Pensia minima va fi o indemnizatie sociala; pensia de urmas include pensia proprie si 25% din cea a sotului

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca, potrivit noii legi a pensiilor aflata in dezbatere publica, pensia minima va fi diferentiata in functie de vechimea in munca si ca pensia de urmas va fi formata din pensia sotului supravietuitor si 25% din cea a sotului decedat. El a explicat ca in prezent…

- Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Se introduce o noua prestatie si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, si reprezinta 25% din pensia sotului decedat.

- "Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat al ministerului. Totodata, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, joi seara, viitoarea lege a pensiilor, liderul social-democrat precizand ca „milioane de oameni se vor bucura de ea“ si ca precizand ca angajatorii trebuie sa plateasca contributiile pentru a nu avea loc scaderi.

- In prezent, circa un milion de pensionari primesc pensia minim garantata de 640 de lei. "O noutate adusa de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia sociala minima. Pensionarii aflati deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta intre pensie…

- Proiectul noii Legi a Pensiilor prevede ca pensionarii cu un stagiu de cotizare sub 15 ani sa poata opta pentru indemnizația sociala minima, in loc de pensie. Alegerea se va face cu trei luni inainte de intrarea in vigoare a legii, scrie Mediafax.Proiectul de Lege privind sistemul public de…

- Proiectul noii Legi a Pensiilor, pus joi in dezbatere publica, prevede un calcul al pensiei minime in functie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor incasa 45% din salariul minim brut, in timp ce pensionarii cu vechime intre 10 si 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.

- In Italia, cea de-a 14-a pensie reprezinta o pensie suplimentara de care pot beneficia pensionarii care au anumite venituri anuale. Concret, la aceasta plata suplimentara au dreptul pensionarii ale caror venituri nu depașesc dublul pensiei minime lunare stabilite de catre autoritațile din Italia…