- "Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat al ministerului. Totodata, potrivit…

- Ministerul Muncii a lansat, joi, in dezbatere publica, proiectul noii Legi a Pensiilor. Actul normativ arata cum se vor calcula pensiile din anul 2021, cum se va acorda pensia minima si cand se vor putea pensiona angajatii mai devreme. Potrivit legii, se va putea opta intre pensie si indemnizatie sociala…

