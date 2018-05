"Am discutat despre proiectul de ordonanta cu privire la legislatia din domeniul achizitiilor publice. S-a lucrat la acest proiect in consultare cu aproape toate institutiile si asociatiile interesate, cu mediul de afaceri, cu autoritatile locale, cu oameni de specialitate, in acest fel incat sa fie atinse obiectivele de simplificare si de scurtare a perioadelor necesare pentru procedurile de achizitii", a declarat Liviu Dragnea, la finalul BPN al PSD.

El a spus ca Romania nu se poate dezvolta daca dureaza chiar si sapte ani sa se finalizeze o procedura de contestatie.

"Romania…