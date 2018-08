Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta varfurile de atac, redutele pe care au vrut sa le cucereasca principalele forte politice, si dupa ele intreaga natie comentatoare, au fost diametral opuse. Una, si cea mai vizibila, a fost in spatele unei masini, mai precis pe suprafata nichelata a unei placute de inmatriculare, supranumita…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in urma aplicarii noii legi a pensiilor, care va fi pusa saptamana viitoare in dezbatere publica, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. „Noua lege a pensiilor va schimba foarte multe lucruri in bine, pentru toate categoriile de pensionari. Fiecare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a ajuns la "apogeul ridicolului" cu sesizarea depusa la CCR in privinta unui conflict presedinte-premier si afirma ca presedintele a tipat la telefon la premierul Viorica Dancila, din cauza rectificarii bugetare, in care Administratiei…

- Tariceanu nu e de acord cu Dragnea, pe tema suspendarii lui Iohannis: ”Atata vreme cat președintele respecta Constituția, nu știu daca mai trebui sa fie o prioritate”, a spus liderul ALDE, joi seara, la Antena 3, la o zi distanța dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea afirma, in aceeași emisiune TV, ca șeful…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Klaus Iohannis, atac la Dragnea: Cum se trezește un politician, care este și infractor, sa se duca la TV și sa amenințe magistrații, dupa un miting mediocru”, a spus șeful statului, comentand afirmațiile facute de Liviu Dragnea, la Antena 3, despre procurorii care se ocupa de plangerea penala pe numele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a numit, miercuri, ”sobolan” pe fostul premier Victor Ponta, dupa ce acesta a sustinut ca Mihai Tudose si Eugen Teodorovici s-au apus infiintarii Fondului Suveran de Investitii, scrie News.ro.Citeste si: ULTIMA ORA CCR a ADMIS sesizarea PNL si USR pe tema…

- Presedintele ALDE a declarat miercuri, dupa discutia de la Guvern cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila, ca a facut acest gest pentru a demonstra sprijinul neconditionat pentru Cabinet.