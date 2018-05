Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi referindu-se la solicitarea de demisie adresata de presedintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dancia, ca nu vede niciun motiv serios pentru o astfel de cerere, apreciind ca faptul ca seful Executivului merge intr-o vizita externa este de bine, nu este de…

- PNL a anuntat ca a depus la CCR sesizarea de neconstitutionalitate in privinta hotararii Parlamentului de infiintare a Comisiei speciale pentru legile securitatii nationale, potrivit unui comunicat transmis, marti, catre Mediafax. „Intre considerentele sesizate Curtii Constitutionale se numara lipsa…

- Zeci de romani au comentat la filmulețul postat pe Facebook de premierul Israelului Benjamin Netanyahu in care acesta apare dand mana cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, in timpul vizitei liderului PSD și a premierului Viorica Dancila in republica din Orientul Mijlociu. Romanii i-au…

- Guvernele Romaniei si Israelului vor avea o reuniune comuna, la Bucuresti, in lunile urmatoare, a anuntat premierul Benjamin Netanyahu, dupa vizita in Israel a premierului Dancila si a sefului PSD, Liviu Dragnea. De asemenea, Netanyahu isi exprima speranta ca Romania isi va muta ambasada la Ierusalim…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Mișcarea civica Inițiativa Romania a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite suspendarea vizei și aplicarea interdicției de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea, președinte al PSD și al Camerei Deputaților. Solicitarea vine in baza Decretului 7750 din 12 ianuarie 2014, par. (1)…

- Cu o zi inainte ca Guvernul sa adopte un Memorandum „clasificat" privind inceperea procedurilor pentru mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, conducerea Camerei Deputaților a aprobat deplasarea in Israel a deputatului evreilor, Silviu Vexler, ca membru in delegația fostului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca aderarea Romaniei la OECD nu depinde de relatiile personale si de promisiunile pe care le face Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, premierului Ungariei. "Aderarea Romaniei la OECD nu depinde de relatiile personale si de promisiunile…