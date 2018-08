Dragnea, nuntă. Planurile protestatarilor: Am fost ieri în recunoaștere Protestatarii au creat pe Facebook trei evenimente prin care indeamna oamenii sa vina la nunta fiului președintelui PSD Liviu Dragnea pentru a scanda impotriva partidului aflat la guvernare și a invitaților social-democrați. Inițiativele au strans sute de comentarii, iar unele dintre ele vorbesc de crearea unor scenarii prin care sa se patrunda in biserica in timpul ceremoniei religioase. "Ar merita sa intre cineva in biserica imbracat la costum sau in preot si sa pulverizeze in liniste 2-3 sprayuri lacrimogene. Sa vada si ei cum e", "putem sa lasam mirele in pace si sa ne concentram… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat marți ca nu va amana sau anula nunta fiului sau, programata pentru acest weekend, susținand ca vrea sa vada cat de departe vor merge unii indivizi."Cum sa ma gandesc sa aman nunta copilului meu? Nici vorba. Acolo vrea sa duca Iohannis țara. (...) Unii…

- Liviu Dragnea a comentat in termeni duri scenariul unor proteste la nunta fiului sau, asa cum se anunta pe Facebook. Liderul PSD pune asemenea tentative pe seama presedintelui Iohannis."Cum sa-mi pun problema sa aman nunta copilului meu? Cum sa-mi pun aceasta problema? Nici vorba! De ce sa…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, a afirmat, pe Facebook, ca „regimul Dragnea”, dupa ce a dat cu gaze impotriva romanilor la mitingul Diasporei, a inceput tirada de minciuni și dezinfomari „nerusinate”. Liberalul bistrițean precizeaza ca Opozitia va face tot posibilul pentru aflarea…

- Mii de romani promit sa vina la nunta fiului liderului PSD Liviu Dragnea, care va avea loc duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Bucuresti. Comunitatea ”Luptam pentru Romania” a creat un eveniment pe Facebook la care isi confirma participarea tot ...

- Mii de romani promit sa vina la nunta fiului liderului PSD Liviu Dragnea, care va avea loc duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Bucuresti. Comunitatea ”Luptam pentru Romania” a creat un eveniment pe Facebook la care isi confirma participarea tot mai multi oameni. Valentin Stefan Dragnea…

- "Evenimentele violente din Piata Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi incadrate in nicio forma de democratie. Diferentele de opinie nu pot justifica niciodata violenta. E grav ca astfel de acte de agresiune au fost precedate de indemnuri, provocari sau chiar de implicarea directa a unor…

- Liviu Dragnea a firmat ca Iohannis a comis un "complex de abateri" prin faptul ca blocheaza orice initiativa a coalitiei aflate la putere"Discutia despre suspendare e despre un complex de abateri ale presedintelui, faptul ca si-a facut un obicei de a bloca si intarzia orice intitiativa…

- Mesajul lui Traian Basescu dupa mitingul PSD . Fostul președinte al Romaniei a postat pe Facebook un mesaj in care a analizat mitingul desfașurat sambata seara in Piața Victoriei, la care au asistat peste 100.000 de oameni. Liviu Dragnea și Calin Popesc Tariceanu au susținut, sambata, in discursul…